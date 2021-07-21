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Где выучить английский язык?

Английский язык является самым популярным языком, известным во всех уголках планеты. Так что изучение английского существенно упрощает поиски работы для иностранцев и позволяет сделать достойную карьеру в любой компании.

Способы изучения английского

Самый популярный – это курсы английского https://ispeak-school.by/. Образовательное учреждение, языковая школа ULC, осуществляет свою профессиональную деятельность в Минске уже более 16 лет, и за такой существенный срок зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного партнера, способного гарантировать действительно качественное изучение английского языка.

Самостоятельное изучение

Изучить английский язык можно разными способами. Если у вас много свободного времени, можно изучать английский самостоятельно, по учебникам или онлайн-курсам. Конечно, подобный способ обучения является довольно дешевым, но при этом никогда не сравниться с живым общением преподавателя и учеников, которые вы сможете получить в языковой школе ULC.

Первый этап любого самостоятельного образования – это определить область, в которой вы хотите владеть английским. Чаще всего люди хотят просто владеть разговорной речью. Для начала достаточно будет выписать чаще всего употребляемые фразы в той или иной ситуации, и выучить каждое слово отдельно, четко разобрав, что оно обозначает и в каких случаях применяется.

Это не сложно, так как в английском языке существует примерно 1000 наиболее используемых слов в разговорной речи. Конечно, вы не сможете нормально пообщаться с программистом или врачом с таким словарным запасом, но ничто не мешает расширить свой словарный запас со временем.

Письменный английский

Выучить правильно написание и чтение текста на английском языке немного сложнее. Тут уже не обойтись аудио уроками или распространенными в сети видеоматериалами. Письмо довольно сложно, поэтому его лучше изучать с квалифицированным преподавателем в специализированных учебных заведениях, что также можно делать онлайн в удобное для слушателя время.

Азы правописания можно постичь, например, смотря фильмы, новости или телепередачи с субтитрами на английском. Со временем вы запомните структуру построения фраз и правильное правописание использованных в устной речи слов. Но опять же, не берите за основу автоперевод или компьютерные системы ИИ, например, субтитры с Ютуб. Подобные тексты должен писать преподаватель, или хотя бы носитель языка с определенным уровнем знаний в данной области.

# Бизнес

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