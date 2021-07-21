Глава национально-культурной автономии украинцев о статье Путина: "Русские и украинцы — один народ, единое целое"

Вадим Карасев

На сайте Кремля опубликована статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Владимир Путин подробно проанализировал историю двух народов и нынешние взаимоотношения стран. Статья вызвала активную публичную полемику. Своим мнением поделился председатель местной национально-культурной автономии украинцев Сыктывкара Николай Гладкий.

Материал опубликован на двух языках, причём в русском варианте текста употребляется словосочетание "на Украине", а в украинском вместо предлога "на" используется "в".

Во вступительной части статьи Путин заявил, что воспринимает стену, которая в последние годы возникла между Россией и Украиной, как "большую общую беду, как трагедию". Эту позицию разделяет и Николай Гладкий.

"Сегодня на Коми земле с момента создания республики в дружбе и добрососедстве проживают коми, русские, украинцы и многие другие народы. Сложный исторический путь, пройденный народами, невозможен без взаимопомощи. По ходу этого пути размывается грань, где начинается одна культура и заканчивается другая. Несмотря на проблемы, мы должны быть частью одной большой семьи, где каждый её участник дополняет друг друга. Я поддерживаю слова Владимира Путина и считаю, что мы должны жить в мире и согласии друг с другом как братские народы", — считает он.

В своём открытом письме Владимир Путин заверил, что Россия остаётся открытой для диалога с Украиной и никогда не была и не будет "анти-Украиной".

"Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ", — констатировал Президент России.

В Республике Коми общественные организации и общества украинцев имеют 30-летнюю практику работы. Сегодня они ведут свою деятельность в 11 из 20 муниципальных образований. Приоритетным направлением их деятельности является сохранение культуры, традиций и фольклора украинского народа.