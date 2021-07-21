Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:38 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет «увернуться от вакцин», есть риск, что может появиться более опасный, чем дельта-штамм, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио. Об этом сообщает в среду ТАСС.

Ранее глава ВОЗ отметил, что индийский вариант коронавируса «дельта» стал основной причиной роста новых заражений и мир находится в начале третьей волны заболеваемости.

«Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернёмся в самое начало», — сказал Гебрейесус.

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По его словам, что ему часто задают вопрос, «когда же закончится пандемия?». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов <...> Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется. <...> За время моего выступления 100 людей умрут от COVID-19, а к тому моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тысяч человек», — сказал глава ВОЗ.

По его мнению, причина, по которой мир не может положить конец пандемии, обладая всеми необходимыми для этого инструментами, — это «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство», — подчеркнул Гебрейесус.

Вакцинация 70 процентов населения каждого государства к середине 2022 года позволит и остановить пандемию коронавируса и позволит перезапустить мировую экономику, считает он.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10 процентов населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40 процентов населения до конца этого года и 70 процентов — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — подчеркнул глава ВОЗ.

Для выполнения поставленных задач миру потребуется 11 миллиардов доз вакцины от COVID-19, добавил Гебрейесус.

Глава Всемирной организации здравоохранения напомнил руководству компаний о социальной ответственности, которая лежит на них. «Большинство вакцин были разработаны с использованием государственных средств. Многие компании взяли на себя обязательства делиться, но многие из этих обязательств остаются невыполненными», — пояснил он, подчеркнув, что «прибыль и патенты должны уйти на второй план», так как «на карту поставлены жизни людей».

«Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей», — сказал глава организации.

Ранее ВОЗ выпустила рекомендации, согласно которым во всех странах к сентябрю нужно вакцинировать от коронавируса не менее 10 процентов населения. Как отметили в организации, сейчас страны в разной степени обеспечены вакцинами, и государства, где доступ к вакцинам ограничен, сталкиваются с новыми волнами COVID-19.

Почему возникла индийская мутация вируса, чем она опасна, способны ли ей противостоять российские вакцины и насколько оправданна ревакцинация, «Парламентской газете» ранее рассказал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

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