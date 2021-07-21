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Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК

Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК

"На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. Проиллюстрирую это лишь одним примером – по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трёх суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард - для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей", – сказала она.

Памфилова подчеркнула, что трехсуточная трансляция по всей стране обошлась бы еще дороже. В результате была предложена оптимально сбалансированная альтернатива, причем видеотрансляция на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объёму увеличится практически в 15 раз.

Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь.
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По материалам: uposters.ru

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