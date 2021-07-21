Кабмин обязал госшахты направлять 80% средств на выплаты долгов по зарплате

Анастасия Иванова

Кабинет Министров обязал государственные угледобывающие предприятия, а также ГП "Дирекция по строительству объектов" направлять на выплату зарплат не менее 80% полученных от реализации продукции средств.Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 21 июля.Согласно проекту постановления, такое условие будет действовать, если предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы. Документ принят с учетом замечания относительно необходимости направлять средства на расходы для обеспечения безопасности работы шахт. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года."Вовремя и в полном объеме выплаченная зарплата для шахтеров - это один из ключевых параметров для стабильной работы угольной отрасли и в целом для энергетического сектора. Поэтому правительство сегодня принимает новые правила, по которым шахты, имеющие задолженность перед работниками, должны в обязательном порядке направить на выплату зарплаты 80% средств от реализации продукции ", - сказал премьер.Шмыгаль заметил, что неотъемлемой частью трансформации угольных регионов должны стать новые предприятия и новые возможности для бизнеса.