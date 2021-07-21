Как понять, что человек принесет вам несчастье

Вадим Карасев

В прежние времена население планеты было меньше, но с ростом городов люди стали ближе друг к другу. В большом человеческом муравейнике возрастает риск столкновения с людьми, приносящими несчастья, и их важно обходить стороной.

Существует несколько типов людей, способных разрушить счастливую жизнь. Это могут быть энергетические вампиры, токсичные личности, а также люди-неприятности. Общение с таким типом людей приносит множество бед и проблем, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют научиться их распознавать, чтобы не пускать их в свой ближний круг общения.

Как определить человека, приносящего несчастья

Узнать о человеке больше можно благодаря общению, и совершенно не обязательно для этого раскрываться перед незнакомцами полностью. Достаточно присмотреться к новым знакомым во время разговора, чтобы точно понять, что за человек находится перед вами, и стоит ли продолжать с ним общение. Существует несколько признаков, которые укажут на появление в жизни человека-неприятности.

Постоянные конфликты. Человек, притягивающий к окружающим несчастья, всегда находится в эпицентре конфликта, а то и крупного скандала. В его жизни постоянно происходят мелкие стычки, которые он провоцирует своим неуместным поведением, необдуманными словами или действиями.

Ошибки. Человек-неприятность постоянно оступается, ошибается и действует поспешно. В его работе и поступках неизбежны ошибки, которые могут дорого стоить, причем не ему, а его окружению.

Раздражение. Общение с человеком, способным притянуть несчастья, на первых порах вряд ли будет утомлять. Приятная беседа завершится раздражительностью уже после того, как диалог или встреча завершится.

Неприятности. Человек, притягивающий несчастья, сам постоянно что-то ломает и теряет, словно над ним сгустились тучи порчи или проклятья. На самом деле это всего лишь его энергетика, притягивающая всевозможные беды в его жизнь и жизни тех, кто оказался рядом.

Как защититься от человека-неприятности

Существует два проверенных метода, способных защитить от негативной энергии нового знакомого:

1. Создание сильной защиты благодаря практике «Огненный щит». Он оградит от негативного влияния и убережет вашу энергетику от разрушительных последствий общения с человеком-бедой.

2. Немедленное прекращение общения. Как только стало понятно, что перед вами человек, привлекающий несчастья, общение лучше свести на нет. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют не поддаваться чувству вины или жалости, которые могут затянуть общение: это неминуемо приведет к неприятностям.