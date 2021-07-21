Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль

Вадим Карасев

Лето в самом разгаре, а это значит, что Instagram-ленты звезд пестрят отпускными фото — кто-то из знаменитостей сейчас отдыхает на океанском побережье, а кто-то постит сторис с дачи. Цель у всех одна — получить порцию витамина D на несколько месяцев вперед и набраться ярких впечатлений.

Так, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Настя Каменских, Полина Гагарина и многие другие герои Spletnik публикуют в соцсетях красочные фото в бикини, чтобы потом пересматривать их промозглыми осенними вечерами и пускаться в ностальгию.

Как знаменитости проводят свои летние каникулы — в нашей традиционной фотоподборке!

Сплетник