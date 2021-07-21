Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль

Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль

Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль

Лето в самом разгаре, а это значит, что Instagram-ленты звезд пестрят отпускными фото — кто-то из знаменитостей сейчас отдыхает на океанском побережье, а кто-то постит сторис с дачи. Цель у всех одна — получить порцию витамина D на несколько месяцев вперед и набраться ярких впечатлений.

Так, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Настя Каменских, Полина Гагарина и многие другие герои Spletnik публикуют в соцсетях красочные фото в бикини, чтобы потом пересматривать их промозглыми осенними вечерами и пускаться в ностальгию.

Как знаменитости проводят свои летние каникулы — в нашей традиционной фотоподборке!


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,
Украину зальет дождями - синоптики
Украину зальет дождями - синоптики
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали
Певица Нюша ждет второго ребенка
Певица Нюша ждет второго ребенка
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью:
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»

Топ на сегодня

Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил

Еще по теме

Лето на "Сплетнике": как Нюша, Наталья Ионова, Ким Кардашьян, Деми Мур и другие проводят знойный июль
Звездный Instagram: встречи с друзьями, fashion-заметки, путешествия и съемки
Лето на "Сплетнике": Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах
Звездный Instagram: солнце, селфи и любовь