Лунный день сегодня 21 июля 2021 года

Вадим Карасев

Узнать о настроении Луны помогут своевременные рекомендации астрологов. С их помощью каждый сможет привлечь в жизнь удачу даже в самый неблагоприятный по энергетике день.

Середина недели будет одним из самых сильных по энергетике дней. В эти сутки при должном усердии можно запросто изменить жизнь к лучшему и сорвать куш. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и идти навстречу мечте, веря в свои силы.

Фаза Луны: 11 лунный день вступает в свои права, и ночное светило продолжает расти в Знаке Стрельца. Эта среда отличается по энергетике, и астрологи рекомендуют использовать день для воплощения смелых идей и замыслов.

Магнитные бури 21 июля: магнитных бурь на сегодня не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

путешествия и командировки;ответственность;воплощение планов;смелость;настойчивость;физическая активность.потакание дурным привычкам;лень;необдуманные траты;спонтанность.

Среда — прекрасное время для наведения порядка. Астрологи рекомендуют не откладывать столь полезное занятие, способное очистить от накопленного мусора не только дом, но и мысли. Благодаря уборке получится обрести контроль над жизнью, а также привлечь финансовое благополучие. Полезными в этот день будут и духовные практики, направленные на обретение гармонии с собой и внешним миром.

Что надеть в эту среду

Динамичная среда требует активности, а значит, сегодня выбор одежды должен быть простым и лаконичным. Сосредоточиться на делах и не отвлекаться помогут гармоничные синие оттенки. Яркая одежда может сбить с толку, как и излишние декоративные элементы, поэтому астрологи рекомендуют остановить выбор на классических деловых костюмах. В качестве украшений на этот день отлично подойдет золото, дающее энергию успеха, а в качестве талисманов стоит рассмотреть минерал по дате рождения.

Финансы и работа 21 июля

В среду любые смелые идеи можно воплотить в реальность, если не торопиться и не принимать поспешные решения. Этот день одинаково хорош как для завершения текущих дел, так и для новых проектов. Астрологи рекомендуют быть ответственными, чтобы каждый шаг приближал к победе. Финансовая активность в эти сутки нежелательна — приобретать можно лишь то, что было в планах заблаговременно. Так удастся сэкономить на покупках и не поддаться желанию спустить накопления на ненужные вещи.

Настроение и здоровье в 11 лунный день

Среда — активный день, когда любые физические нагрузки будут уместными. В этот день можно начинать курс упражнений, заниматься духовными практиками, а также укреплять иммунитет с помощью народных рецептов. Залогом хорошего настроения будет умение мыслить позитивно, а также новые достижения как в делах, так и в личной жизни.

Любовь и отношения по лунному календарю

11 лунный день — прекрасное время для того, чтобы наладить взаимоотношения с близкими и коллегами. В этот день у каждого появится шанс обрести надежных деловых партнеров, а также заручиться поддержкой близких друзей. В плане романтики этот день отлично подходит и для свиданий, и для новых знакомств. Привлечь любовь в этот день поможет уверенность, подкрепленная талисманами.