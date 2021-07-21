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Магические законы любви

Магические законы любви

Любовь — это одно из главных благ Вселенной. Эксперты рассказали о нескольких законах, которым подвластно это великое и светлое чувство. Помните про них, чтобы любовь от вас не уходила и приносила вам максимальное удовлетворение.


Многие при наличии острого желания найти вторую половинку сразу прибегают к ритуалам и обрядам на любовь. Начинать стоит не с этого, а с ознакомления с основными законами, которые лучше всего описывают и регулируют это чувство.

Истинная любовь никогда не делает больно

Нам только кажется, что расставание с близким и любимым человеком было напрасным, и это наказание Вселенной. На самом же деле расставания — это такая же часть нашей жизни, как и встречи. У каждых отношений своя цель. Эти цели мы можем ставить себе сами, а можем получать от Вселенной. Бывают кармические отношения, которые должны помочь нам очистить свою карму или научить нас чему-то новому. Бывают и такие отношения, которые Вселенная посылает нам за хорошие дела.

Если вы хотите любви, вы ее получите

Если вы ищете человека, который поймет вас и захочет быть с вами, то вы его найдете. Не бывает так, чтобы Вселенная не даровала ищущим то, что им так необходимо. Если вы всем сердцем желаете разделить свою жизнь с кем-то другим, мироздание поможет вам это сделать.


Любовь не может быть способом причинения боли

Например, если вы хотите влюбиться поскорее и начать новые отношения, лишь бы показать бывшему, что вы больше не одни и не нуждаетесь в нем, вы не найдете нормальную любовь. Это заведомо неправильный путь.

Любовь исцеляет

Если вы слабы ментально, любовь сделает вас сильнее. Если у вас есть проблемы со здоровьем, любовь их исцелит. Искренне любящий человек всегда становится лучше и избавляется от проблем. Примите свои физические и ментальные недостатки, свои страхи и комплексы. Не убегайте от реальности, потому что любовь — это чувство, которое работает на вас. Оно помогает становиться лучше.

Любовь не терпит эксплуатации и манипуляций

Ни в коем случае не манипулируйте любимым человеком и не заставляйте его действовать под чувством страха, ответственности. Любовь должна дарить свободу, а не навешивать оковы. Если вы будете манипулировать любимыми, то такая любовь быстро превратится в обузу.


Любовь требует самоуважения

Если вы не любите себя, то не сможете полюбить никого. Если вы себя не уважаете, то не сможете уважать того, кого любите. Это основа любви, ее самое главное условие. Человек, который следует пути саморазрушения, не способен созидать. Любовь — это и есть высшая форма созидания, потому что в процессе ее становления вы из ничего создаете новый мир, наполненный особыми красками и эмоциями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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