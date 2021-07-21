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Мелодрамы, фэнтези и хорроры: 13 новинок Netflix, которые нельзя пропустить

Мелодрамы, фэнтези и хорроры: 13 новинок Netflix, которые нельзя пропустить

Каждый месяц стриминговый сервис Netflix радует своих подписчиков новыми фильмами и сериалами на самый разный вкус. В июле на платформе для зрителей многих стран стал доступен не только первый российский фильм по комиксам издательства Bubble Comics "Майор Гром: Чумной Доктор", но и много других новинок, на которые также стоит обратить внимание. Мелодрамы, фэнтези, хорроры и не только — рассказываем о главных премьерах этого месяца.

"Воины династии" (Dynasty Warriors)

Страна: Гонконг, КитайРежиссер: Рой ЧоуПремьера: 1 июля

Новый фэнтези-боевик, который был снят еще в 2019 году, основан на одноименной японской франшизе популярных среди геймеров видеоигр. Действие картины происходит в эпоху заката империи Хань. Генерал Дун Чжо смещает с престола законного наследника, захватив власть. Полководцы и мастера боевых искусств объединяются с целью устранить Дун Чжо, но сталкиваются с серьезной преградой. На стороне узурпатора оказывается самый сильный воин Поднебесной по прозвищу Летающий Генерал, в ожесточенной схватке с которым и предстоит схлестнуться воинам восстания.


Кадр из фильма "Воины династии"


"Молодые монархи" (Young Royals)

Страна: Швеция Режиссеры: Ройда Секерзес, Эрика Кальмейер Премьера: 1 июля

Новый сериал Netflix расскажет о жизни юного монарха Вильгельма из вымышленной королевской семьи в Швеции. Из обычной средней школы подростка переводят в элитную школу-интернат, где он должен следовать всем установленным правилам и поддерживать репутацию своей уважаемой семьи.

Наряду с этим Вильгельм познает и другие стороны жизни в школе-интернате, а также начинает испытывать романтические чувства и влечение к своему однокласснику. Все меняется, когда юный принц узнает, что ему предстоит занять престол. Эти новости заставляют его в корне переосмыслить свою жизнь и сменить приоритеты.


Кадр из фильма "Молодые монархи"


"Восьмая ночь" (The 8th Night)

Страна: Южная КореяРежиссер: Ким Тхэ-хенПремьера: 2 июля

"Восьмая ночь" — дебютная работа южнокорейского режиссера Ким Тхэ-хена. Фильм ужасов расскажет историю, которая началась 2500 лет назад. Тогда злобный демон попытался устроить на земле ад, но ему противостоял Будда. Он лишил демона глаз, в которых заключалась его могучая сила, и спрятал их в разных сундуках.

В 2005 году один из сундуков обнаруживает археолог, а спустя 14 лет ему удается провести ритуал и выпустить демоническую сущность на свободу. Чтобы обрести былую силу, глазу нужны семь душ, а его последней жертвой должна стать шаманка-девственница. Не допустить возрождения демона пытается последователь Будды, который хранит у себя второй глаз. Он отправляет своего молодого послушника на поиски бывшего монаха Сон-хва, ведь только в его силах помешать демонической сущности пройти семь заветных ступеней.


Кадр из фильма "Восьмая ночь"


Трилогия "Улица страха" (Fear Street)

Страна: СШАРежиссер: Ли ДжаньякПремьера: 2, 9 и 16 июля

В этом месяце Netflix выпустил сразу три фильма из серии "Улица страха", основанных на бестселлерах американского автора "литературы ужасов" Роберта Лоуренса Стайна. Хоррор-антологии раскрывают тайны мистического городка Шейдисайда, где на протяжении нескольких веков бушуют потусторонние силы и происходят таинственные убийства. Во всех трех фильмах главной героине и ее друзьям придется не только бороться за собственные жизни, но и с головой окунуться в страшное прошлое городка, чтобы наконец снять проклятие с его жителей.


Кадр из фильма "Улица страха. Часть 3"


"Прекрасная возлюбленная" (Haseen Dillruba)

Страна: ИндияРежиссер: Винил МэтьюПремьера: 2 июля

Новая картина Винила Мэтью очень сильно отличается от кино, которое обычно снимают в Болливуде. По сюжету детективного триллера полиция расследует загадочное убийство мужчины, первой подозреваемой в котором становится его супруга. В ходе расследования выясняется, что у женщины были мотивы для совершения преступления: она состояла в романтических отношениях с двоюродным братом мужа и даже успела объявить супругу о своем намерении с ним развестись. Однако чем больше подробностей своего брака раскрывает подозреваемая, тем больше возможных версий произошедшего рождается у следствия.


Кадр из фильма "Прекрасная возлюбленная"


"Ты — моя весна" (You Are My Spring)

Страна: Южная КореяРежиссер: Чон Джи-хенПремьера: 5 июля

Еще один сериал из нашей июльской подборки новинок Netflix снят в жанре остросюжетной драмы. Главные герои фильма — девушка, работающая менеджером в отеле, и психолог, переживший не самое простое детство. Они соседи, но никогда ранее не общались. Сближает их убийство, произошедшее в их доме.


Постер к фильму "Ты — моя весна"


"Водный Человек" (The Water Man)

Страна: СШАРежиссер: Дэвид ОйелоуоПремьера: 9 июля

Новый семейный приключенческий фильм стал режиссерским дебютом актера Дэвида Ойелоуо, который также сыграл в нем одну из главных ролей. По сюжету картины мальчик по имени Ганнер готов на все, чтобы спасти свою тяжелобольную мать. Узнав легенду о Водном Человеке, который в силах обмануть смерть, Ганнер сбегает из дома и вместе с подругой отправляется на его поиски. Опасное приключение приводит мальчика к цели, и теперь ему предстоит встреча с мифическим персонажем, о котором раньше он только читал в книгах.


Постер к фильму "Водный Человек"


"Прошлым летом" (Last Summer)

Страна: ТурцияРежиссер: Озан АчыктанПремьера: 9 июля

Новая турецкая мелодрама рассказывает о незабываемых летних каникулах 16-летнего Дениза. Подросток приезжает отдохнуть на побережье, где встречает любовь своего детства. Его чувства, как оказалось, не остыли, вот только она всегда относилась к нему как к брату. В этот раз Дениз не намерен отступать — он хочет добиться расположения девушки. Вступив в борьбу за свое счастье, он попадает в любовный треугольник.


Постер к фильму "Прошлым летом"


"Классическая история ужасов" (A Classic Horror Story)

Страна: ИталияРежиссеры: Роберто Де Фео, Паоло СтрипполиПремьера: 14 июля

Очередной фильм из нашей подборки неспроста носит название "Классическая история ужасов", ведь все события в нем развиваются как в типичном ужастике начала нулевых. Группа друзей отправляется в веселое путешествие на фургоне и ночью попадает в аварию. Через какое-то время ребята приходят в себя, но в уже совершенно незнакомом им месте. Рядом больше нет трассы и отсутствует сотовая связь. Кругом дремучий лес и странный дом посреди него.

Пока все действительно выглядит как в классическом фильме ужасов, развязку которого можно предсказать заранее. Однако не спешите делать поспешные выводы — на самом деле место, в котором оказались друзья, хранит куда больше страшных тайн, чем вы можете себе представить!


Постер к фильму "Классическая история ужасов"


"Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky)

Страна: Германия, СШАРежиссер: Петер ТорвартПремьера: 23 июля

И снова хоррор — на сей раз совместного производства Германии и США. Согласно сюжету картины, женщина, страдающая от загадочного заболевания, вместе со своим маленьким сыном отправляется на лечение в США. Вот только обычный ночной перелет может обернуться катастрофой — самолет захватывает группа террористов.

Оказавшись в стрессовой ситуации, ради спасения своего ребенка и сотни других пассажиров женщина вынуждена открыть страшную тайну. Ее заболевание — на самом деле не что иное, как сверхспособность превращаться в кровожадного монстра.


Кадр из фильма "Кроваво-красное небо"


"Последнее письмо от твоего любимого" (The Last Letter from Your Lover)

Страна: ВеликобританияРежиссер: Августин ФриззеллПремьера: 23 июля

"Последнее письмо от твоего любимого" — мелодрама в духе старых добрых "Дневников памяти" от режиссера "Эйфории" Августин Фриззелл. Журналистка, живущая в современном Лондоне, неожиданно находит целую серию тайных писем, которыми любовники обменивались еще в 1960-х. Из этих писем она узнает, что их роман был запретным: девушка была замужем, но мечтала покончить с этим браком. В какой-то момент любовные послания обрываются на самом драматичном моменте... Молодая журналистка намеревается найти участников этой истории и помочь им снова быть вместе.

Кстати, фильм был снят по одноименному роману Джоджо Мойес, а ту самую девушку из 1960-х в нем сыграла Шейлин Вудли. У фильма вообще довольно звездный состав: роль журналистки досталась Фелисити Джонс, а любовника героини Вудли сыграл Каллум Тернер.


Кадр из фильма "Последнее письмо от твоего любимого"


"От любви не убежишь" (Resort to Love)

Страна: СШАРежиссер: Стивен К. ЦутидаПремьера: 29 июля

Легкая романтическая комедия рассказывает историю начинающей певицы, которая отправляется работать на шикарный курорт на острове Маврикий. Совсем недавно она пережила сразу несколько драм: разорвала помолвку с женихом и лишилась работы. На острове она планирует начать жизнь с чистого листа, но даже не подозревает, что именно в этом месте ее бывший возлюбленный планирует сыграть свадьбу с новой избранницей. А главной героине предстоит развлекать молодоженов и их многочисленных гостей.

Кстати, одним из продюсеров новой картины выступила певица, актриса и композитор Алиша Кис.


Кадр из фильма "От любви не убежишь"


"Последний наемник" (The Last Mercenary)

Страна: ФранцияРежиссер: Давид ШаронПремьера: 30 июля

Этот фильм стоит посмотреть хотя бы ради звезды боевиков нулевых годов Жан-Клода Ван Дамма. На этот раз он играет бывшего агента секретный службы, который "на пенсии" стал наемником. Некогда тайный агент вынужден вернуться во Францию ради одной из самых сложных миссий в его жизни — ему предстоит спасти сына, которого он раньше никогда не видел. Молодого человека подставила международная террористическая организация, и теперь его обвиняют в торговле оружием и наркотиками.


Постер к фильму "Последний наемник"



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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