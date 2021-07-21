Меркель и Путин обсудили минские соглашения и «Северный поток — 2»

Лидия Мартынова

21:57 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в среду обсудили выполнение Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу германского правительства.

Кроме того, стороны обсудили такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток — 2», а также двустороннюю повестку.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к договоренностям относительно проекта газопровода «Северный поток — 2». Как ожидается, они будут предполагать возможность введения антироссийских санкций, если Берлин посчитает, что Москва применяет энергоресурсы для давления на Украину.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составляет более 1,2 тысячи километров, его большая часть проходит по морскому дну. Против строительства газопровода выступает ряд стран, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает, что Москва хочет остановить транзит через Украину, — вопрос в экономической целесообразности. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, в котором правительство фактически не принимает участия.

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