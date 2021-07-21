«Милуоки Бакс» стали чемпионами НБА впервые за 50 лет

Анастасия Иванова

«Милуоки Бакс» в шестом матче серии финала НБА обыграли «Финикс Санз» (105:98, 4-2) и стали чемпионами сезона-2020/2021.В составе победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков, 14 подборов, 5 блок-шотов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидэй (12 очков, 11 передач и 9 подборов). У «Санз» наиболее результативными стали Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).MVP финальной серии закономерно признан Яннис Адетокунбо. Двукратный самый ценный игрок НБА наконец-то проявил себя не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Адетокумбо стал первым игроком в истории, которому удалось набрать 50 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов в плей-офф.Яннис стал седьмым игроком в истории, которому удалось набрать 50 или более очков в одном матче финала НБА. Ранее в финалах НБА это удавалось Бобу Петтиту (1958), Элджину Бэйлору (1962), Рику Бэрри (1967), Джерри Уэсту (1969), Майклу Джордану (1993) и Леброну Джеймсу (2018).