Миры из ночных кошмаров. Ученые назвали семь самых экстремальных планет

Влада Некрасова

По мере того, как ученые продолжают охотиться за экзопланетами, они открывают множество захватывающих и пугающих миров, пишет Cosmos. Вот семь самых экстремальных планет из когда-либо найденных.Самая горячаяНасколько сильно нагревается планета, зависит в первую очередь от того, как близко она находится к своей родительской звезде и ее температуры. В нашей Солнечной системе Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, на расстоянии в среднем 57 910 000 км. Температура на его дневной стороне достигает около 430 градусов по Цельсию, в то время как само Солнце имеет температуру на поверхности в 5500 градусов по Цельсию.Но звезды массивнее Солнца горят сильнее. Звезда HD 195689, также известная как KELT-9, в 2,5 раза массивнее Солнца, температура на ее поверхности составляет почти 10 тыс. градусов по Цельсию. Планета звезды KELT-9b располагается намного ближе к ней, чем Меркурий к Солнцу.Планета обращается вокруг KELT-9b каждые 1,5 дня (орбита Меркурия занимает 88 дней). В результате температура на планете составляет 4300 градусов по Цельсию – горячее, чем у многих звезд, уступающих в размерах Солнцу.Каменистая планета Меркурий при такой температура будет расплавленной каплей лавы. Но KELT-9b является газовым гигантов типа Юпитер. Под действием таких температур молекулы в атмосфере планеты распадаются на составляющие их атомы и сгорают.Самая холоднаяТитул самой холодной из известных планет переходит OGLE-2005-BLG-390Lb, на которой температура составляет 50 градусов выше абсолютного нуля (–223 градуса по Цельсию). При массе в 5,5 раз больше земной, планета вероятнее всего, будет каменистой. Также ученые говорят, что самая холодная из открытых планета находится на расстоянии от своей звезды, примерно как Марс или Юпитер от Солнца.Но даже такое близкое расположение неспособно согреть планету, потому что ее звезда – холодный красный карлик с низкой массой.В таких условиях планета не может поддерживать атмосферу, большая часть газов будет заморожена и осядет в виде снега на поверхности.Самая большаяЕсли планета может быть такой же горячей, как и звезда, тогда в чем разница? Звезда намного массивнее, чем планеты, они могут запускать термоядерный синтез благодаря огромным гравитационным силам в своих ядрах.Но есть звезды, называемые коричневыми карликами, которые достаточно велики, чтобы начать некоторые процессы термоядерного синтеза, но недостаточно массивны для их поддержания.Планета DENIS-P J082303.1-491201 b имеет массу в 28,5 раз больше Юпитера, что делает ее самой массивной планетой из архива NASA. Она настолько массивна, что ученые до сих пор не знают, можно ли ее называть планетой или же классифицировать объект как звезду.По иронии судьбы, родительская звезда гигантской планеты – коричневый карлик.Самая маленькаяKepler-37b – самая маленькая из обнаруженных экзопланет, которая немного больше Луны и меньше Меркурия. Скалистый мир ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Это означает, что планета слишком горячая, чтобы поддерживать жидку воду и любую форму жизни.Самая стараяВозраст планеты PSR B1620-26 b составляет 12,7 млрд лет, она является самой старой планетой из когда-либо обнаруженных. Газовый гигант в 2,5 раза больше Юпитера и всего на миллиард лет младше Вселенной, которой 13,8 млрд лет.PSR B1620-26 b имеет две родительские звезды, планета смогла пережить их обоих. Дело в том, что планета вращается вокруг нейтронной звезды и белого карлика – остатков умерших звезд.Ученые считают, что из-за такого раннего формирования на планете может не хватать тяжелых элементов, таких как углерод и кислород (которые образовались позже).Самая молодаяПланетарной системе V830 Tauri всего 2 миллиона лет. Материнская звезда имеет ту же массу, что и наше Солнце, но ее радиус в два раза больше. По словам ученых, это означает, что звезда еще не полностью сжалась до своей окончательной формы. Ее планета – газовый гигант с массой в три четверти массы Юпитера, которая тоже вероятно, все еще растет.Сейчас планета набирает массу за счет частых столкновений с другими планетарными телами, такими как астероиды, что делает мир крайне небезопасным местом для жизни.Самая плохая погодаЭкзопланеты находятся слишком далеко, чтобы астрономы могли с уверенностью дать оценку погодным условиям. Но, и в нашей Солнечной системе найдутся несколько миров с ужасным климатом.Юпитер со своими гигантскими ураганами на полюсах занимает всего второе место в этом рейтинге. На первом месте находится Венера, которая окутана облаками серной кислоты.Атмосфера движется вокруг Венеры намного быстрее, чем вращается планета, а ветры достигают невообразимой скорости 360 км/ч.Над каждым полюсом Венеры бушуют циклоны. Ее атмосфера почти в 100 раз плотнее земной и на 95% состоит из углекислого газа. Парниковый эффект создает на поверхности адские температуры – 462 градуса по Цельсию, что больше чем у Меркурия.