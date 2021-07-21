Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото

Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото

Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото

В середине мая этого года 51-летняя Наоми Кэмпбелл осуществила свою давнюю мечту — у супермодели родилась дочь, подробности появления на свет которой она пока не раскрывает (малышку, вероятнее всего, выносила суррогатная мать). На днях же папарацци впервые заметили Наоми во время прогулки с двухмесячной дочерью по Нью-Йорку.

Модель была одета в белую рубашку, черно-зеленые брюки свободного кроя, кеды и бейсболку с символикой клуба New York Yankees. Кэмпбелл неспешно прогуливалась с дочерью в коляске и выглядела абсолютно счастливой.


Наоми Кэмпбелл с дочерью

Наоми Кэмпбелл пока не раскрывает имени дочери и лишь изредка делится ее снимками в соцсетях. Впрочем, лица девочки на этих снимках не видно. По словам людей из близкого окружения модели, она мечтала о ребенке более 10 лет и теперь невероятно счастлива наконец познать радость материнства.


Инсайдеры утверждают, что воспитывать дочь модели помогает бойфренд, которого она тщательно скрывает от журналистов. Они вместе живут в США и ведут совместный быт. Несмотря на давние мечты о материнстве, всерьез Наоми задумалась о ребенке только во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Именно тогда она во многом переосмыслила свою жизнь и определила главные приоритеты.

Наоми действительно сильно смягчилась за последний год и сейчас проживает потрясающий период в своей жизни. Она живет в Америке со своим парнем. Наконец-то пришло время стать матерью, и она находится на седьмом небе от счастья,

— рассказывают о сегодняшней жизни Наоми инсайдеры.


Дочь Наоми Кэмпбелл



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью:
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»
В Ставрополье к новому учебному году откроют в селах края 54 центра «Точка роста»
В Ставрополье к новому учебному году откроют в селах края 54 центра
Педагоги мобильного технопарка «Кванториум» проводят выездные мастер-классы в городах и районах Краснодарского края
Педагоги мобильного технопарка «Кванториум» проводят выездные
В Подмосковье за 7 лет построили более 2,2 тысяч спортивных площадок
В Подмосковье за 7 лет построили более 2,2 тысяч спортивных площадок
В Нижнем Новгороде в мусорке обнаружили ПЗРК
В Нижнем Новгороде в мусорке обнаружили ПЗРК
В Испании найден саркофаг времен вестготов
В Испании найден саркофаг времен вестготов
Мелодрамы, фэнтези и хорроры: 13 новинок Netflix, которые нельзя пропустить
Мелодрамы, фэнтези и хорроры: 13 новинок Netflix, которые нельзя
Лунный день сегодня 21 июля 2021 года
Лунный день сегодня 21 июля 2021 года
США предостерегли Украину от критики соглашения с ФРГ по СП-2
США предостерегли Украину от критики соглашения с ФРГ по СП-2
Магические законы любви
Магические законы любви

Топ на сегодня

В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря

Еще по теме

Наоми Кэмпбелл снялась топлес для обложки британского GQ с рэпером Skepta и подогрела слухи о романе
Наоми Кэмпбелл бросила мультимиллионера ради 35-лентнего рэпера
Наоми Кэмпбелл поделилась редким снимком дочери
66-летняя мать Наоми Кэмпбелл затмила на красной дорожке родную дочь (ФОТО)