Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото

Вадим Карасев

В середине мая этого года 51-летняя Наоми Кэмпбелл осуществила свою давнюю мечту — у супермодели родилась дочь, подробности появления на свет которой она пока не раскрывает (малышку, вероятнее всего, выносила суррогатная мать). На днях же папарацци впервые заметили Наоми во время прогулки с двухмесячной дочерью по Нью-Йорку.

Модель была одета в белую рубашку, черно-зеленые брюки свободного кроя, кеды и бейсболку с символикой клуба New York Yankees. Кэмпбелл неспешно прогуливалась с дочерью в коляске и выглядела абсолютно счастливой.





Наоми Кэмпбелл с дочерью

Наоми Кэмпбелл пока не раскрывает имени дочери и лишь изредка делится ее снимками в соцсетях. Впрочем, лица девочки на этих снимках не видно. По словам людей из близкого окружения модели, она мечтала о ребенке более 10 лет и теперь невероятно счастлива наконец познать радость материнства.





Инсайдеры утверждают, что воспитывать дочь модели помогает бойфренд, которого она тщательно скрывает от журналистов. Они вместе живут в США и ведут совместный быт. Несмотря на давние мечты о материнстве, всерьез Наоми задумалась о ребенке только во время карантина, связанного с пандемией коронавируса. Именно тогда она во многом переосмыслила свою жизнь и определила главные приоритеты.

Наоми действительно сильно смягчилась за последний год и сейчас проживает потрясающий период в своей жизни. Она живет в Америке со своим парнем. Наконец-то пришло время стать матерью, и она находится на седьмом небе от счастья,

— рассказывают о сегодняшней жизни Наоми инсайдеры.





Дочь Наоми Кэмпбелл





Яна Марковская