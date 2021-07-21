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Норвежские гандболистки получили штраф за отказ играть в бикини

Норвежские гандболистки получили штраф за отказ играть в бикини

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу получила штраф за отказ играть в бикини. Спортсменки нарушили правила, решив бороться за 3-е место на чемпионате Европы в Болгарии в шортах вместо трусов от купальника, сообщает Daily Mail.

Теперь гандболисткам предстоит выплатить 1,5 тысячи евро Европейской федерации гандбола. До этого норвежки обращались в организацию с просьбой выступить в шортах, но так и не получили ответа.

Защитник сборной Норвегии Катинка Халтвик сказала, что решение проигнорировать предупреждения и надеть нестандартную форму "было очень спонтанным". По ее мнению, гандбол "должен быть инклюзивным видом спорта, а не эксклюзивным", это распространяется и на одежду.

Однако часть зрителей выступают против отмены бикини в пляжном гандболе, ведь на одетую команду никто не будет смотреть. Другие поддерживают спортсменок и выступают за уменьшение сексуальной объективации женщин.

На чемпионате Европы — 2021, состоявшемся в Варне, победительницами стали немки, обыгравшие в финале датчанок со счетом 2:0. Среди мужских команд сборная России стала третьей, первое место заняла Дания, третье место досталось Хорватии.

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По материалам: uposters.ru

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