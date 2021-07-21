Новые стратегические инициативы в сфере образования обсудили на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Анастасия Иванова

Ключевые задачи в сфере образования, такие как повышение престижа рабочих специальностей и капитальный ремонт российских школ, стали одной из тем заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В заседании приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил такие итоги работы в сфере образования, как организация бесплатного питания для более семи миллионов младшеклассников, оснащение по мировым стандартам более полутора тысяч колледжей и техникумов. Он подчеркнул, что в ближайшие пять лет также необходимо провести капитальный ремонт в школах, прежде всего, расположенных в сёлах и небольших населённых пунктах.

«Подготовка квалифицированных кадров, как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки», – сказал глава государства.

Говоря о подготовленных Правительством 42 новых стратегических инициативах для реализации национальных целей развития, Михаил Мишустин подчеркнул важность повышения популярности рабочих профессий, развития компетенций молодых людей в области информационных технологий.

«Предстоит сконцентрировать программы подготовки примерно по 200 профессиям и специальностям. Чтобы у молодых людей были высокие компетенции в области информационных технологий, мы планируем ввести курсы программирования в школах и цифровые кафедры в университетах», – заявил он.

Михаил Мишустин добавил, что подготовленные стратегические инициативы будут способствовать социально-экономическому развитию страны, повышению качества жизни россиян. Общая стоимость реализации этих инициатив на ближайшие три с половиной года составит 4,6 триллиона рублей. Основная часть средств – уже имеющиеся бюджетные ресурсы, средства частных инвесторов, государственных компаний и институтов развития.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о новом, отраслевом подходе к подготовке кадров в сфере СПО. Она сообщила, что с 1 сентября 2022 года начнётся реализация проекта «Профессионалитет», который включает новые механизмы управления колледжами и содержание обучения. Программа позволит студентам «быстро включаться в работу на реальном производстве» благодаря гибкости образовательных программ.

«Ожидаем, что трудоустройство выпускников колледжей возрастёт с сегодняшних 60 до 85 процентов. А предприятия будут получать высококвалифицированных работников не через 4 года, как сейчас, а уже через два года с начала обучения», – сказала она.