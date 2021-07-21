Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, которой уже несколько тысяч лет. Люди издревле стали замечать, что числа обладают особой энергией, которая направляет нас по верному пути. Эксперты рассказали, какое число будет у руля сегодня и как оно повлияет на нашу жизнь.

Нумерологи считают, что это благоприятный день для тех, кто желает укрепить свою связь с близкими людьми. Есть как минимум шесть способов сделать это быстро и эффективно. Сегодня числа на стороне тех, кто желает всем добра и совершает добрые поступки.

Число-покровитель 21 июля 2021 года

Чтобы выяснить, какое число будет у руля, складываем все цифры сегодняшней даты и прибавляем к ним порядковый номер дня недели. 2+1+0+7+2+0+2+1+3=18. 1+8=9.

Девятка — символ труда, амбиций и активности. Получается, что этот день обладает исключительно мужской энергией, которая будет давать людям силу, выносливость и непоколебимую уверенность. Это не значит, что в эту среду нужно только работать. Не забывайте заниматься домашними делами, уделять время хобби и общению. Копье Марса станет одновременно и сильным талисманом, и главным символом этого дня.





Важные события 21 июля из прошлого

В этот день в 365 году землетрясением был частично разрушен Александрийский маяк — одно из чудес света. Не бойтесь прощаться с прошлым и устремлять свой взгляд в будущее. Если вы что-то потеряете сегодня, судьба возместит вам эту потерю позднее.

21 июля 1774 года был подписан мирный договор между Россией и Османской империей. Не тратьте время на войны и склоки, чтобы не лишаться позитивной энергии. Идите на примирение ради общего светлого будущего.

21 июля 1904 года было завершено строительство Великой Сибирской магистрали. В тот же день, но в 9170 году завершилось строительство Асуанской плотины в Египте. Сегодня Девятка окажет всем нам помощь в завершении важных дел.

21 июля 1925 года — присоединение СССР к Международной метрической конвенции. Это благоприятный день для принятия стандартов и следования общим правилам.

21 июля 1969 года — «маленький шаг для человека и огромный шаг для всего человечества». В этот день нога человека ступила на поверхность Луны. Ваши смелость и упорство будут вознаграждены.

21 июля — день рекордов и аномалий. В этот день в 1983 году в Антарктиде была зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеонаблюдений (-89.2 градуса по Цельсию).

Советы нумерологов на эту среду

Девятка любит общение, поэтому старайтесь сегодня как можно больше времени проводить со второй половинкой, друзьями и родственниками. Длительное уединение не пойдет вам на пользу.

Девятка немного притупляет интуицию, давая свободу эмоциям и безрассудности. Нумерологи отмечают, что самыми успешными людьми станут обладатели мощного шестого чувства.

Это благоприятный день для домашних дел. Можно смело делать генеральную уборку, заниматься ремонтом.

Обязательно найдите время и для релаксации. Это будет очень полезно для общего самочувствия и удачи. Можно сменить обстановку, отправившись на природу.

Талисманы удачи на 21 июля

Тигровый глаз. Этот минерал отлично воздействует на интуицию, а шестое чувство сегодня очень важно. Те, кто 21 июля будут игнорировать внутренний голос, будут испытывать проблемы. Те, кто к нему прислушаются, достигнут целей и станут победителями.

Белый цвет. Надевайте белую одежду и окружайте себя вещами этого цвета, потому что он является помощником в любви и в общении с людьми. Он наделяет нас харизмой и обаянием, а также помогает сохранять ясность рассудка.