Паулина Поризкова и Аарон Соркин расстались через четыре месяца после начала романа

Вадим Карасев

56-летняя супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова и 60-летний американский сценарист, режиссер и продюсер Аарон Соркин расстались. Этой новостью Паулина поделилась сама на странице в инстаграме. Поризкова опубликовала их с Аароном снимок, сделанный папарацци, который сопроводила эмоджи в виде разбитого сердца. В подписи к фото Паулина поблагодарила бывшего возлюбленного за все эти месяцы отношений, а также пролила свет на причины их разрыва.





Аарон Соркин и Паулина Поризкова

Я невероятно благодарна за его присутствие в моей жизни. Он помог мне исцелиться и прийти в себя. На самом деле, возможно, нет мужчины лучше. Он блестящий, остроумный, забавный и сексуальный. Но не имеет значения, как сильно мы желаем быть птицами одного полета, — мы все равно утка и гусь. Это все, что я когда-либо скажу на эту тему,

— написала Паулина.





Первые слухи о романе Поризковой и Соркина появились в апреле этого года, а уже в конце того же месяца они подтвердили свои отношения, когда вместе появились на церемонии "Оскар-2021". Тогда Паулина рассказывала, что замерзла в своем золотистом платье и то и дело прижималась к Аарону, который согревал ее всю ночь.





Напомним, что раньше Паулина Поризкова была замужем за ныне покойным лидером группы The Cars Риком Окасеком. Их отношения начались, когда модели было 19 лет. В 1989-м они поженились — на тот момент Паулине было 24 года, а Рику — 45. От этого брака у Поризковой осталось двое сыновей: 27-летний Джонатан и 23-летний Оливер. О своем мирном расставании Поризкова и Окасек объявили в 2017 году.





Паулина Поризкова с сыновьями

У Аарона Соркина также был довольно большой опыт семейной жизни. С 1996 по 2005 год создатель фильмов "Социальная сеть", "Большая игра" и многих других был женат на Джулии Бингам, от которой у него осталась 20-летняя дочь Рокси. После развода у Соркина были романы с актрисами Кристин Ченовет и Кристин Дэвис.





Яна Марковская