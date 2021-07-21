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Педагоги мобильного технопарка «Кванториум» проводят выездные мастер-классы в городах и районах Краснодарского края

Педагоги мобильного технопарка «Кванториум» проводят выездные мастер-классы в городах и районах Краснодарского края

С начала летних каникул мобильный «Кванториум» уже посетил города Новороссийск и Лабинск, а также Крымский, Белореченский, Мостовский, Новокубанский и Темрюкский районы, сообщает официальный сайт Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края.

Мастер-классы для школьников проходят по направлениям «Геоинформационные технологии/Аэротехнологии», «Виртуальная и дополненная реальность/Информационные технологии», «Промышленная робототехника/Промышленный дизайн», «Хайтек». 

Мобильный технопарк «Кванториум» – это детский технопарк на колесах. Его цель – вовлечение в техническое творчество и творческую деятельность ребят, которые живут в сельской местности и малых городах региона.

Школьники изучают устройство дронов и запускают квадрокоптеры, оттачивают навыки пилотирования на специальном симуляторе полетов, осваивают азы программирования и тестируют созданную игру. Кроме того, они учатся работать в графических фоторедакторах, знакомятся с программами 3D-моделирования и возможностями 3D-принтера.

До конца июля педагоги мобильного технопарка проведут мастер-классы для школьников Белоглинского, Крымского, Лабинского, Темрюкского и Мостовского районов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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