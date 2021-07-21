Пенелопа Крус в красном купальнике Versace и коротких шортах отдыхает на пляже в Италии

Вадим Карасев

47-летняя Пенелопа Крус вот уже несколько недель отдыхает вместе с семьей в Италии. Сейчас она находится в курортном городе Фреджене. На днях актриса снова попала в объективы папарацци, которые поджидали ее на пляже.

Туда Пенелопа пришла вместе с детьми, 10-летним Леонардо и семилетней Луной, а также домашним питомцем. На пляже Пенелопа появилась в красном купальнике Versace, джинсовых шортах и солнцезащитных очках Ray-Ban.





Пенелопа Крус





Семейный отдых, увы, был омрачен печальной новостью — в прошедшие выходные скончалась свекровь Крус, мама ее мужа Хавьера Бардема, Пилар. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет после борьбы с раком легких.

Пенелопа публично выразила свои соболезнования и написала трогательное послание на испанском, адресованное Пилар, в своем инстаграме.

Ты всегда была так добра ко мне! О лучшей свекрови можно и не мечтать. Спасибо за всю любовь, которую ты дала нам, своим детям, своим внукам, всей семье и друзьям. Лично мне ты дала очень много. Спасибо, что всегда была на стороне тех, кто нуждается в поддержке. Спасибо за то, что никогда не молчала, когда видела несправедливость. За то, что изо всех сил пыталась улучшить жизнь нуждающихся, ничего не прося взамен,

— написала Пенелопа.





Пенелопа Крус и Пилар Бардем. Кадр из фильма "Живая плоть"

Пилар Бардем была известной испанской актрисой, обладательницей национальной премии "Гойя". Крус также посчастливилось поработать с ней вместе в четырех фильмах.

Надя Бесчетникова