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Певица Холзи впервые стала мамой (после нескольких выкидышей)

Певица Холзи впервые стала мамой (после нескольких выкидышей)

26-летняя американская певица Холзи впервые стала мамой. Об этом радостном событии Холзи несколько часов назад сообщила в своем инстаграме, опубликовав первые фото с новорожденным сыном и своим возлюбленным — 37-летним турецким режиссером, сценаристом и актером Алевом Айдином.


Холзи с возлюбленным Алевом Айдином и новорожденным сыном


Малыш появился на свет еще в середине прошлой недели, однако рассказать об этом Холзи решила только сейчас. Родители дали новорожденному сыну турецкое имя, которое переводится как "редкий".

Благодарность за самое "редкое" и эйфорическое рождение. Создано с любовью. Эндер Ридли Айдин. 14.07.2021,

— подписала Холзи снимки, сделанные через несколько часов после появления сына на свет.



О своей беременности Холзи рассказала поклонникам чуть более шести месяцев назад. Тогда же она рассекретила свои отношения с Алевом. Певица уточнила, что ее беременность была запланированной, и призналась, что "очень старалась для этого ребенка".


Еще два года назад Холзи открыто призналась, что планирует заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать мамой. Тогда же звезда рассказала о борьбе с эндометриозом — из-за этого заболевания у нее было несколько выкидышей.

Предстоящее материнство сильно отразилось на творчестве певицы. Ее четвертый альбом, релиз которого назначен на конец августа, расскажет о "радостях и ужасах беременности и родов". Для обложки этой пластинки Холзи снялась с полуобнаженной грудью и с грудничком на руках. Певица объяснила, что таким образом хочет выразить свое восхищение телом женщины в период беременности и после родов.


Нам предстоит пройти долгий путь по искоренению социальной стигматизации, связанной с телами молодых мам и грудным вскармливанием. Я надеюсь, что мой альбом станет большим шагом вперед в этом направлении,— рассуждает Холзи.


Напомним, с 2015 по 2016 год Холзи встречалась с норвежским продюсером Lido. В 2015-м прямо накануне концерта в рамках ее тура у певицы случился выкидыш, однако она все равно вышла на сцену. В 2017 году Холзи встречалась с рэпером G-Eazy. Их отношения закончились летом 2018 года.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер alias8887.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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