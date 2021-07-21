Певица Нюша ждет второго ребенка

Вадим Карасев

30-летняя певица Нюша и ее 41-летний супруг Игорь Сивов в скором времени станут родителями во второй раз. О беременности певица объявила в своем новом клипе на песню "Небо знает": на финальных кадрах музыкального видео Нюша появляется обнаженной и демонстрирует уже заметно округлившийся живот.





Нюша в клипе на песню "Небо знает"





Слухи о беременности Нюши появились еще этой весной, однако тогда представители звезды поспешили опровергнуть эту новость. Сама певица также пыталась всячески отвлечь внимание журналистов от скорого пополнения в своей семье и публиковала в инстаграме либо архивные снимки, либо те, на которых невозможно было разглядеть ее фигуру.





Нюша с мужем Игорем Сивовым

В комментариях под новым клипом поклонники уже успели восхититься новой работой Нюши и фантастической графикой в видео, а также поздравить ее со скорым пополнением в семье:

Поздравляем Нюшу и ее семью! Безумно нравится песня, клип очень необычный, но все расставляет по местам финал.

Нюша, безумно рад за тебя! Счастья тебе и твоей семье! Но, пожалуйста, не пропадай из-за беременности, молю!

Это шикарный клип, а концовка просто... Поздравляю с премьерой и с ближайшим пополнением! Очень рада за тебя.





Нюша с дочерью Симбой

На момент знакомства певицы с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Сивов состоял в браке, от которого у него осталось двое сыновей. Первое время Нюша и Игорь были вынуждены скрывать свои отношения, потому что бывшая жена Сивова Елена не сразу дала ему развод.

Ни одна женщина не мечтает встретиться с женатым мужчиной и, не дай бог, разбить чью-то семью. Для меня и моих подружек это было табу. Но часто так случается: когда ты чего-то сильно не хочешь, оно приходит в твою жизнь. И сейчас я понимаю, что это приходит, чтобы ты проработала свое отношение к этому, потому что так случается,

— рассуждала Нюша в одном из своих интервью.





Игорь Сивов и Нюша с дочерью Симбой

Летом 2017 года Нюша и Игорь поженились, а в ноябре 2018-го на свет появилась их дочь, которую они назвали необычным именем Симба. Сивов поддерживает отношения с детьми от предыдущего брака и часто берет их с собой на семейный отдых с Нюшей и дочерью.









Игорь Сивов с сыновьями от предыдущего брака и дочерью Симбой

До встречи с Игорем у Нюши был роман с певцом Егором Кридом, который они долгое время скрывали от прессы и поклонников. Только после расставания Егор публично рассказал об их разрыве и поделился версией, что к нему был причастен отец ее бывшей возлюбленной — по мнению Крида, тот невзлюбил его с самого начала. Нюша отрицает, что причина расставания состояла именно в этом. Только недавно Егору и Нюше удалось наладить отношения после громкого разрыва. Вместе они даже записали совместную песню, в клипе на которую сыграли шуточную свадьбу.





Нюша и Егор КридЯна Марковская