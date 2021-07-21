Пострадавшему от пандемии бизнесу предложили давать гранты

Анастасия Иванова

20:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Министр экономического развития Максим Решетников на встрече президента с членами правительства не исключил, что в ряде регионов может возникнуть необходимость введения жестких ограничений из-за эпидемиологической ситуации, и предложил предоставить краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена.

«Ситуация с ковидом, действительно, от региона к региону неоднородна и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жестких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили господдержку», — цитирует РИА «Новости» его слова.

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«Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений», — добавил Решетников, предложив в рамках этой меры приравнять к МСП социально ориентированные некоммерческие организации.

Глава МЭР обратил внимание, что, как правило, двух недель ограничений достаточно для стабилизации ситуации с заболеваемостью, в связи с чем предложил рассчитывать размер гранта исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально — вплоть до одного МРОТ на сотрудника, отметил Решетников.

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Накануне первый зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внёс на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий нулевую ставку по налогу на имущество для предпринимателей на время действия ограничительных мер.

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