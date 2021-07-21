Повзрослевшая 15-летняя Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке: фото

Вадим Карасев

Дети звездных родителей с самого своего рождения вызывают повышенный интерес прессы. С младенчества они находятся под пристальным вниманием публики и, как говорится, растут у нас на глазах. Но даже этот факт не исключает того, что в один день на новые фото придется смотреть с удивлением. Такую реакцию у пользователей сети вызвали свежие фотографии 15-летней Сури Круз, дочери Кэти Холмс и Тома Круза.

Последний раз в объективы папарацци Сури попадала не так давно, но даже за этот короткий срок она заметно подросла и, кажется, пересмотрела свои модные привычки. Вместо привычных джинсов и футболки Сури выбрала микрошорты и кроп-топ, которые дополнила джинсовой рубашкой.





Сури Круз с подругой

Фотографы застали дочь голливудских звезд на прогулке с подругой — девочки как раз выходили из книжного магазина. И Сури явно смогла пополнить свой список для чтения на лето — в руках она несла несколько книг, в том числе и роман Николаса Спаркса "Лучшее во мне", который уже даже был экранизирован в 2014 году.





Обычно Сури выбирается в город со своей знаменитой мамой. С ней же посещает и некоторые мероприятия, например кинофестивали. Но есть у Сури и собственные интересы. Как и у многих представителей поколения зумеров, у нее, похоже, активная гражданская позиция. Так, в ноябре прошлого года она была замечена на акции в поддержку Джо Байдена, который затем занял пост президента США.





Сури Круз с мамой Кэти Холмс в июне 2021 года





Надя Бесчетникова