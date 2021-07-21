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Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию

Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию

00:50  Автор: Жанна Звягина


Источник: Известия



Для предприятий «грязных» российских городов могут появиться займы по льготным ставкам на экомодернизацию, позволяющую снизить выбросы в атмосферу, пишет в среду газета «Известия».

Речь идет о двенадцати населенных пунктах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, входящих в проект «Чистый воздух».

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Министерству промышленности и торговли проработать вопрос о субсидировании банков для выдачи участникам проекта кредитов по льготным ставкам. На кредитные средства компании смогут реализовывать комплексные планы, разработанные и принятые в регионе для борьбы с загрязненной атмосферой.

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Для субсидирования кредитных организаций могут быть использованы бюджетные средства, которые уже выделили на реализацию проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» и перераспределили на программу «Чистый воздух». При необходимости ведомство подготовит соответствующие поправки в действующее регулирование.

Снижение выбросов на 20% в двенадцати «грязных» городах — одна из задач национального проекта «Экология», который рассчитан до 2024 года. 

Ранее Минприроды опубликовало законопроект, которым предлагается ввести административное наказание за нарушение правил проведения эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу.


#климат #экология


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По материалам: pnp.ru

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