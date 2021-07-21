Президент Южной Кореи будет бойкотировать Олимпиаду из-за обвинений в "мастурбации"

Вадим Карасев

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил бойкотировать Олимпиаду в Токио из-за скандала, разразившегося между двумя странами. До этого заместитель японского посла Хирохиса Сома допустил недипломатичные высказывания в адрес Муна.

Дипломат утверждал, что корейский лидер "мастурбирует", затягивая решение о встрече с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Высокопоставленный источник агентства Nikkei Asia назвал подобные слова "неприемлемыми".

"Мы должны были принять во внимание настроения наших людей... Атмосфера внутри Голубого дома стала скептичной по отношению к визиту [в Японию]", — сказал источник.

Официальный Сеул потребовал от Токио принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились. В ответ генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като публично осудил высказывание заместителя посла, однако пока не объявил об его увольнении.

Олимпиада в японской столице пройдет с 23 июля по 8 августа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Ruposters писал, что российских регбисток в Токио ранее изолировали.