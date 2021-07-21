Причины нарушения потока изобилия

Вадим Карасев

Энергетические потоки Вселенной даруют нам силы, деньги и материальные блага, но не всегда эти потоки сильны. Эксперты рассказали, почему положенная нам по праву энергия потока изобилия порой снижается или пропадает вовсе.

Использование одних лишь финансовых талисманов и оберегов не делает вас удачливее. В вопросах богатства и изобилия важно помнить о необходимости всестороннего развития. Начинается успех с мыслей и слов, поэтому нужно настроиться на правильную волну. Избавьтесь от причин нарушения вашего потока изобилия, чтобы стать успешнее и счастливее.

Вы окружили себя старыми вещами

Прибыль, финансовый успех, продуктивность и удача нас покидают, когда мы начинаем копить различный хлам. Все новое в жизнь человека приходит только тогда, когда для этого есть место. Если вы накапливаете старые вещи, то поток изобилия тут же начинает ослабевать. Очень важно не бояться избавляться от ненужных вещей, которые задерживают развитие и блокируют путь к чему-то новому. Делайте почаще ревизию, выбрасывая разбитую посуду, неработающую технику, рваную или очень старую одежду, старую мебель. Все это крайне негативно влияет на потоки изобилия.

Вы сильно расстраиваетесь из-за нехватки денег

Когда вы жалуетесь, говоря, что денег нет, они в самом деле пропадают. Поступление финансов прекращается, потому что вы не верите в лучшее. Это не значит, что нужно довольствоваться тем, что вы имеете, но вы должны принимать свое текущее положение и стремиться к лучшему, работать усерднее. Вселенная очень чувствительна к тому, что вы думаете и что вы говорите.

Неправильная мотивация

Вы можете работать и развиваться не для себя, а для родителей или кого-то еще. До тех пор, пока вашей мотивацией будет попытка доказать миру свою состоятельность, вы не разбогатеете. Источник правильной энергии — это наша любовь к себе и искреннее желание сделать свою жизнь лучше.

Неумение благодарить

Благодарить нужно людей и судьбу. Если кто-то дарит вам что-то и ничего не просит взамен, это повод сказать человеку двойное «спасибо». Будьте благодарны Вселенной за те подарки, которые она вам преподносит. Люди, которые воспринимают щедрость окружающих и мироздания как должное, всегда теряют все до конца.

Жизнь в долгах

Если вы очень часто берете деньги в долг и в целом живете взаймы, это очень негативно сказывается на финансовых потоках и на изобилии. Чем дольше вы живете в таком режиме, тем выше вероятность того, что ваш успех от вас ускользнет.

Вы хотите всего и сразу

Очень плохо, когда человек желает получить абсолютно все в самые короткие сроки. Торопиться нельзя, потому что законы изобилия работают в долгосрочной перспективе. Нужно научиться принимать от мироздания то, что оно дает прямо сейчас. Жадность — это один из самых больших грехов, которые Вселенная предпочитает наказывать незамедлительно. Жадность противоречит сути мироздания, которое максимально щедро ко всем нам.

Зависть

Это чувство еще опаснее, чем жадность. Если вы завидуете, то можете не рассчитывать на частую помощь потока изобилия, ведь он крайне слаб или вообще отсутствует. Завистливые люди нередко теряют все без остатка, потому что это чувство полностью противоречит законам успеха. Сравнивая себя с окружающими, вы не сможете добиться ничего стоящего. Чтобы стать успешнее, вам нужно сравнивать себя с собой прошлыми.