Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни"

Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни"

Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни"

36-летний принц Гарри, похоже, решил последовать примеру своей жены, 39-летней Меган Маркл, и попробовать свои силы в литературе. Напомним, что недавно герцогиня Сассекская выпустила детскую книгу под названием "Скамейка". Герцог же Сассекский хочет взяться за автобиографию.

Как сообщает агентство AP, принц уже работает с издательством Penguin Random House над книгой, которую в релизе описывают как "интимные и искренние мемуары".


Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри впервые поделится исчерпывающим рассказом о своем опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформировать личность. Мемуары будут охватывать его жизнь в глазах общественности с детства до наших дней, в том числе его преданность службе, воинский долг, который дважды привел его на передовую в Афганистане, и радость, которую он нашел в том, что стал мужем и отцом,

— также говорится в релизе.

Издатели также обещают, что за всеми событиями, которые, как кажется, всем давно известны, читатель сможет увидеть вдохновляющую, смелую и воодушевляющую человеческую историю.


Принц Гарри выпустил и личное обращение, в котором объяснил, почему решил взяться за мемуары.

Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет мне приходилось играть разные роли, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, — я могу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук,

— заявил Гарри.

По данным издания Page Six, рукопись должна была быть сдана в августе, но сроки сместили до октября этого года.

Ожидается, что мемуары выйдут в 2022 году, и принц Гарри пожертвует вырученные средства на благотворительность. Точная сумма контракта не разглашается, но инсайдеры говорят, что принц мог получить порядка 20 миллионов долларов. Daily Mail сообщает, что принц Гарри тайно работает над книгой уже около года. Своего отца принца Чарльза он не поставил в известность о своих планах.

Хотя точное содержание книги еще неизвестно, публика уже гадает, о каких же значимых событиях в истории современной британской монархии подробно расскажет принц Гарри. Таких тем предостаточно: от гибели его матери принцессы Дианы до скандального "Мегзита" — отъезда Гарри и Меган в США, где они затем дали интервью Опре Уинфри и обличили монархию. Это интервью, к слову, недавно номинировали на "Эмми".


Инсайдеры уже обсуждают, насколько подробно он расскажет о своей семье после серьезной ссоры с Уильямом и громкого интервью Опре, где он заявил, что Уильям и Чарльз находятся в ловушке своих ролей. В последний раз он видел Уильяма несколько недель назад на открытии памятника Диане. Несмотря на то, что он выглядел веселым вместе с Уильямом, он прыгнул в самолет в тот же день, чтобы отправиться домой,

— поделился один из источников.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни"
Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и
Президент Южной Кореи будет бойкотировать Олимпиаду из-за обвинений в "мастурбации"
Президент Южной Кореи будет бойкотировать Олимпиаду из-за обвинений в
Миры из ночных кошмаров. Ученые назвали семь самых экстремальных планет
Миры из ночных кошмаров. Ученые назвали семь самых экстремальных
Певица Холзи впервые стала мамой (после нескольких выкидышей)
Певица Холзи впервые стала мамой (после нескольких выкидышей)
Джефф Безос успешно слетал в космос за 10 минут
Джефф Безос успешно слетал в космос за 10 минут
Что такое эгрегор и как с его помощью разбогатеть
Что такое эгрегор и как с его помощью разбогатеть
Айза: "Сын знает, что я показала свою письку в инстаграме"
Айза: "Сын знает, что я показала свою письку в инстаграме"
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Повзрослевшая 15-летняя Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке: фото
Повзрослевшая 15-летняя Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке: фото
Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на экомодернизацию
Предприятия «грязных» городов получат льготные кредиты на
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 июля 2021 года

Топ на сегодня

Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Астрономы подготовили новый каталог солнечных пятен
Астрономы подготовили новый каталог солнечных пятен
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку —

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Первое появление Меган Маркл и принца Гарри после свадьбы: фото
Поцелуи принца Гарри и Меган Маркл на церемонии закрытия Invictus Games были запечатлены папарацци: фото
Принц Гарри намерен поручить Скотленд-Ярду охранять его подружку