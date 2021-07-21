Принц Гарри работает над мемуарами: "Люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни"

Вадим Карасев

36-летний принц Гарри, похоже, решил последовать примеру своей жены, 39-летней Меган Маркл, и попробовать свои силы в литературе. Напомним, что недавно герцогиня Сассекская выпустила детскую книгу под названием "Скамейка". Герцог же Сассекский хочет взяться за автобиографию.

Как сообщает агентство AP, принц уже работает с издательством Penguin Random House над книгой, которую в релизе описывают как "интимные и искренние мемуары".





Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри впервые поделится исчерпывающим рассказом о своем опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформировать личность. Мемуары будут охватывать его жизнь в глазах общественности с детства до наших дней, в том числе его преданность службе, воинский долг, который дважды привел его на передовую в Афганистане, и радость, которую он нашел в том, что стал мужем и отцом,

— также говорится в релизе.

Издатели также обещают, что за всеми событиями, которые, как кажется, всем давно известны, читатель сможет увидеть вдохновляющую, смелую и воодушевляющую человеческую историю.





Принц Гарри выпустил и личное обращение, в котором объяснил, почему решил взяться за мемуары.

Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет мне приходилось играть разные роли, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, — я могу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук,

— заявил Гарри.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq — Random House (@randomhouse) July 19, 2021

По данным издания Page Six, рукопись должна была быть сдана в августе, но сроки сместили до октября этого года.

Ожидается, что мемуары выйдут в 2022 году, и принц Гарри пожертвует вырученные средства на благотворительность. Точная сумма контракта не разглашается, но инсайдеры говорят, что принц мог получить порядка 20 миллионов долларов. Daily Mail сообщает, что принц Гарри тайно работает над книгой уже около года. Своего отца принца Чарльза он не поставил в известность о своих планах.

Хотя точное содержание книги еще неизвестно, публика уже гадает, о каких же значимых событиях в истории современной британской монархии подробно расскажет принц Гарри. Таких тем предостаточно: от гибели его матери принцессы Дианы до скандального "Мегзита" — отъезда Гарри и Меган в США, где они затем дали интервью Опре Уинфри и обличили монархию. Это интервью, к слову, недавно номинировали на "Эмми".





Инсайдеры уже обсуждают, насколько подробно он расскажет о своей семье после серьезной ссоры с Уильямом и громкого интервью Опре, где он заявил, что Уильям и Чарльз находятся в ловушке своих ролей. В последний раз он видел Уильяма несколько недель назад на открытии памятника Диане. Несмотря на то, что он выглядел веселым вместе с Уильямом, он прыгнул в самолет в тот же день, чтобы отправиться домой,

— поделился один из источников.

Надя Бесчетникова