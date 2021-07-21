Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"

Вадим Карасев

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Он уверен, что этот и другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для реализации новой политики, ориентированной на повышение качества жизни на селе.

"Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях", — отметил Гордеев.

Сегодня, когда поддержка крупных сельхозпроизводителей по большей части отлажена и работает, акценты и часть средств следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен координатор партпроекта "Единой России" "Российское село" Владимир Плотников.

«Первое — льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Все больше людей получает эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки. Второе — гранты. Сегодня по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться на этой мере поддержки, четко определиться по направлениям и менять правила [получения грантов] только для того, чтобы увеличивать количество получателей и объем денежных средств, которые мы можем выдавать в одни руки в виде грантов для их эффективного использования, — отметил он.

Решить большинство существующих проблем поможет запуск в России национального проекта "Развитие села" и принятие федерального закона "О развитии сельских территорий". Такую инициативу предложила включить в народную программу "Единой России" председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения равного доступа к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения.

"Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям", — отметила она, предложив также повысить роль сельских поселений в получении подоходного налога от местных жителей.

Одна из ключевых ролей в развитии сельских территорий должна отводиться молодежи. Для того, чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде из города, нужно дать им четкое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства и обеспечения своих бытовых потребностей.

"В действующей Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года есть целевой показатель соотношения заработной платы со средним значением по экономике: к 2030 году мы должны доползти до 80%. В госпрограмме развития сельского хозяйства 2018-2025 годов вообще нет данного индикатора. Мы предлагаем, чтобы в народной программе предусмотрели изменения в вышеназванные документы", — сказала член Высшего совета "Единой России" Наталья Агапова.

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе "Единой России", которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развития сельских территорий и будет в числе приоритетов работы партии. Одновременно, как заверил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в реализации озвученных инициатив.