Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»

С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»

С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»

С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Саратовской области.

Центры будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

На создание центров предусмотрено 106,7 миллиона рублей. 

«В каждой «Точке роста» будут оборудованы два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике», – сообщил и.о. министра образования области Михаил Орлов.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,
Украину зальет дождями - синоптики
Украину зальет дождями - синоптики
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали
Певица Нюша ждет второго ребенка
Певица Нюша ждет второго ребенка
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью:
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»

Топ на сегодня

Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил

Еще по теме

В сельских школах Астраханской области откроются 22 новых центра «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В Воронежской области будут созданы 154 центра «Точка роста»
В Кочубеевском округе Ставрополья в пяти школах созданы центры «Точка роста»