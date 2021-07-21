С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»

Лидия Мартынова

С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Саратовской области.

Центры будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

На создание центров предусмотрено 106,7 миллиона рублей.

«В каждой «Точке роста» будут оборудованы два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике», – сообщил и.о. министра образования области Михаил Орлов.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.