Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»

Вадим Карасев

Кровельные работы в Москве и области поможет выполнить квалифицированная компания «КровлинДом». Расчет и монтаж кровли по принципу «под ключ» в рекордно короткие сроки по приемлемой стоимости.

Компания «КровлинДом» специализируется на строительстве кровли, её обшивке, а также облицовки фасадов. Все строительные материалы, указанные на сайте, размеры и цены на cофиты для подшивки свесов кровли являются актуальными на день заказа. Обратившись к специалистам, вы сможете существенно сэкономить свое время и деньги!

Вся реализуемая продукция сертифицирована. К каждому виду строительных материалов прилагается сертификат соответствия и регламент выполнения монтажных работ. На официальном сайте компании krovlin-dom.ru вы найдете облицовочные материалы из ПВХ, металла (оцинковка, алюминий, нержавеющая сталь), а также изоляционные материалы, сливные системы, сендвич-панели, cофиты для подшивки свесов кровли и т.д.

Преимущества использования софитов для подшивки свесов

Основной функцией софитов для подшивки свесов является защита низа карниза, либо элементов двускатной крыши от неблагоприятных погодных условий (ветер, дождь, снег). Дополнительно, обшивка карниза позволяет не скапливаться влаге внутри кровли, обеспечивая необходимый уровень вентиляции. Сопутствующий эффект – красивый декоративный элемент, который придаст любому зданию законченный вид.

Кровля любого здания обязательно должна вентилироваться, но при этом количество влаги не должно превышать определенного значения, при котором пар из воздуха начнет конденсироваться на балках и элементах перекрытий. Используемые компанией «КровлинДом» софиты позволяют эффективно осуществлять вентиляцию, так имеют небольшие отверстия (перфорацию).

Стоимость софитов для подвесов кровли из ПВХ имеют ещё одно существенное преимущество перед другими строительными материалами – низкая стоимость при довольно высокой долговечности смонтированных конструкций. Благодаря этому ПВХ панели, как для кровли, так и для фасада, максимально практичны и поэтому востребованы строительными компании по всему региону.

Контактная информация

Компания «КровлинДом»

Официальный сайт: https://krovlin-dom.ru/

Телефон: +7 (495) 766-13-43

Электронная почта: [email protected]

Вайбер – viber://chat?number=79266227000

Whatsapp – https://api.whatsapp.com/send?phone=79266227000

Адрес: Московская область, Красногорский р-н, автодорога Балтия, ТЦ «Строительный двор Петровский», строение 23, павильон Е60



