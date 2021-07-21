Спецразрешения для грузовиков станут электронными

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

02:07 Автор: Марина Третьякова

Ространснадзор уполномочен выдавать специальные разрешения на движение по автодорогам грузовикам, которые перевозят опасные грузы. Вскоре служба перестанет выдавать такие документы на бумажном носителей — водители будут использовать только электронные разрешения. Такие поправки к закону об автодорогах вступают в силу 21 июля.

Также в электронном виде будут выдавать спецразрешения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Выдачей этих документов занимается Росавтодор.

Законы, вступающие в силу с 21 июля

Эти поправки — часть большого блока изменений в законодательство, которые учреждают в России автоматизированный контроль веса и габаритов транспорта. В соответствии с ним, на дорогах появятся зоны и пункта автоматического весогабаритного контроля. Площадки оснастят устройствами фото и видеозаписи, которые распознают госномера, а также оборудованием для измерения разных параметров транспорта.

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