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США предостерегли Украину от критики соглашения с ФРГ по СП-2

США предостерегли Украину от критики соглашения с ФРГ по СП-2

Белый дом во время напряженных переговоров США с ФРГ по "Северному потоку - 2" попросил  власти Украины воздержаться от заявлений по этой теме, пишет Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания говорят, что представители американской администрации "призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией по газопроводу". В Вашингтоне предупредили Киев, что публичные выступления против будущего соглашения США и ФРГ могут навредить украино-американским отношениям. Украинскую сторону также призвали не обсуждать эту тему с Конгрессом.

По данным издания, официальные лица США на переговорах с Германией пытаются снизить риски, которые проект СП-2 может нести для Украины и энергетической безопасности Европы. Отмечается также, что Киев по-прежнему выступает против СП-2 и настаивает на позиции, согласно которой санкции США все еще могут остановить строительство газопровода, завершенного более чем на 98%.

На прошлой неделе Киев раскритиковал результативность переговоров США и ФРГ по СП-2 в связи с "отсутствием конкретики" по вопросу снижения рисков, которые якобы несет проект для безопасности Украины.

Как писал Ruposters, накануне стало известно о том, что США и Германия после переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Ангелы Меркель пришли к соглашению по "Северному потоку - 2". Об итогах дискуссии стороны обещают объявить в ближайшее время.

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По материалам: uposters.ru

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