Стала известна стоимость "золотых" интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья

Вадим Карасев

Предметы интерьера и мебель, находящиеся в особняке подозреваемого в коррупции главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, могут быть оценены в десятки тысяч евро. Многие вещи из дома задержанного похожи на оригиналы от известных фирм, рассказал журналистам Lenta.ru один из представителей мебельного бизнеса.

"Оригинал кровати — 12–15 тысяч евро. В коридоре висит золотое бра, это фабрика Chelini — если оригинал, то три тысячи евро. Диван с креслами — порядка 30 тысяч евро", — уточнил эксперт.

1/62/63/64/65/66/6

Он добавил, что оценивает интерьер исходя из предположения об оригинальности всех вещей, однако они могут оказаться и китайскими репликами известных брендов. О стоимости золотых унитаза и биде специалист не смог ничего сказать.

20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае управление собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержало почти все руководство регионального УГИБДД. Позже эта информация подтвердилась на уровне источников крупных агентств.

По словам парламентария, в регионе действовала "настоящая мафия", которая наживалась на многих сферах, связанных с деятельностью ГАИ, — от выдачи "блатных" номеров до пропуска большегрузных авто. По предварительным данным, высокопоставленных силовиков подозревают в коррупции, организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и выходе за их пределы.