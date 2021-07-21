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Стала известна стоимость "золотых" интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья

Стала известна стоимость "золотых" интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья

Предметы интерьера и мебель, находящиеся в особняке подозреваемого в коррупции главы ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, могут быть оценены в десятки тысяч евро. Многие вещи из дома задержанного похожи на оригиналы от известных фирм, рассказал журналистам Lenta.ru один из представителей мебельного бизнеса.

"Оригинал кровати — 12–15 тысяч евро. В коридоре висит золотое бра, это фабрика Chelini — если оригинал, то три тысячи евро. Диван с креслами — порядка 30 тысяч евро", — уточнил эксперт.

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Он добавил, что оценивает интерьер исходя из предположения об оригинальности всех вещей, однако они могут оказаться и китайскими репликами известных брендов. О стоимости золотых унитаза и биде специалист не смог ничего сказать.

20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае управление собственной безопасности МВД при поддержке Росгвардии задержало почти все руководство регионального УГИБДД. Позже эта информация подтвердилась на уровне источников крупных агентств.

По словам парламентария, в регионе действовала "настоящая мафия", которая наживалась на многих сферах, связанных с деятельностью ГАИ, — от выдачи "блатных" номеров до пропуска большегрузных авто. По предварительным данным, высокопоставленных силовиков подозревают в коррупции, организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями и выходе за их пределы.

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По материалам: uposters.ru

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