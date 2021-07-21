Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Тарифы на электроэнергию вырастут, но обсуждаются разные сценарии –энергорегулятор

Тарифы на электроэнергию вырастут, но обсуждаются разные сценарии –энергорегулятор

Тарифы на электроэнергию вырастут, но обсуждаются разные сценарии –энергорегулятор
Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк считает, что необходимо постепенно выравнивать тариф на электроэнергию для населения и промышленности. Такой механизм намерены предложить до 1 августа. Об этом он рассказал в интервью ЭП.

Он заверил, что при этом обсуждаются разные сценарии. Но по его словам, ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.
"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - подытожил он.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы
В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах
В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Глава национально-культурной автономии украинцев о статье Путина: "Русские и украинцы — один народ, единое целое"
Глава национально-культурной автономии украинцев о статье Путина:
В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру "112"
В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру
Пенелопа Крус в красном купальнике Versace и коротких шортах отдыхает на пляже в Италии
Пенелопа Крус в красном купальнике Versace и коротких шортах отдыхает
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
Разработку современной аграрной политики предложили включить в
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк «Кванториум»
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,

Топ на сегодня

Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 июля 2021 года
Повзрослевшая 15-летняя Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке: фото
Повзрослевшая 15-летняя Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке: фото

Еще по теме

Депутат: тарифы на электроэнергию для населения необходимо выравнивать
В Украине вырастут цены на электричество
Украинцам обещают существенно ослабить тарифную удавку
В МЭРТ прогнозируют рост тарифов на 20% в 2018 году