Тарифы на электроэнергию вырастут, но обсуждаются разные сценарии –энергорегулятор

Алексей Вольцев

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк считает, что необходимо постепенно выравнивать тариф на электроэнергию для населения и промышленности. Такой механизм намерены предложить до 1 августа. Об этом он рассказал в интервью ЭП.Он заверил, что при этом обсуждаются разные сценарии. Но по его словам, ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать."Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - подытожил он.