Татьяна Навка раскритиковала выступление художественного гимнаста: "Культурный шок!"

Вадим Карасев

Уже в эту пятницу, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, так что неудивительно, что спортивные темы быстро оказываются в топе новостей. Впрочем, как выясняется, не все новые дисциплины (даже те, которые еще не являются олимпийскими) находят понимание.

Так, например, сегодня олимпийская чемпионка в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка раскритиковала видео с художественным гимнастом.

Навка опубликовала в инстаграме видео 2019 года с записью выступления Кристофера Бенитеса на Кубке Короля по художественной гимнастике среди мужчин в Испании.

В ролике мужчина, облаченный в типичный для этого спорта откровенный блестящий костюм, ловко исполнял упражнения с лентой. Мастерство спортсмена Навку не впечатлило.

У меня культурный шок! Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма,

— написала Татьяна.





Татьяна Навка

Фигуристка также поделилась своим беспокойством за судьбу человечества.

Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь? Почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик...

— добавила спортсменка.





Кристофер Бенитес

Многие пользователи согласились с Татьяной и поспешили поддержать ее своими комментариями.

Это просто жесть!

Ну хотя бы пусть без блесток, в нормальной мужской одежде выступил, что ли?

Поменьше таких видео в соцсетях — и никто бы и не знал!

— написали пользователи сети.





Но другие подписчики Татьяны были настроены менее враждебно по отношению к гимнасту.

Интересно! Штангу женщинам можно? Ядро можно? В хоккей играть можно? А в художественную гимнастику мужчинам нельзя?

А мне понравилось. Красиво. В балете же мужики тоже так примерно танцуют, и всем же нравится!

В России уже есть мужская художественная гимнастика. И даже спортшколы делают набор мальчиков для подготовки,

— просветили они Татьяну.

Многие отметили, что с такой логикой Навка должна раскритиковать и фигурное катание, где мужчины часто носят расшитые пайетками костюмы и исполняют танцевальные движения.





Татьяна Навка со своим партнером Романом Костомаровым

А кто-то указал на то, что у Филиппа Киркорова, с которым дружна Навка, сценические образы порой бывают гораздо эпатажней.

К слову, несколько лет назад тренер женской сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова положительно высказалась о развитии мужского направления этого спорта, заявив, что уже давно поддерживает его.

Мужская художественная гимнастика должна иметь все возможности для развития,

— отметила тогда тренер.





Ирина Винер-Усманова

Ирина Александровна также сказала, что придерживается японского направления, которое стало активно развиваться еще в 1980-х годах (оно включает как элементы спортивной гимнастики, так и заимствования из женской художественной гимнастики). Существует и испанское направление, представителем которого как раз является Бенитес. Это фактически полная калька с женской художественной гимнастики, включая костюмы и предметы, с которыми выступают спортсмены.

Примечательно, что еще в 2005 году российский спортсмен Александр Буклов выиграл золотые награды на чемпионате мира по мужской художественной гимнастике в Токио. В этом году в России появилась и мужская сборная по этому виду спорта.

Надя Бесчетникова