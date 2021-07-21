Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia

Влада Некрасова

Обучающиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» Андрей Клеймуш и Ольга Матвеева – победители регионального чемпионата среди юниоров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алтайского края в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и отборочных соревнований в Санкт-Петербурге. В рамках подготовки к финалу национального чемпионата ребятам предстоит за три дня создать два приложения – с дополненной и с виртуальной реальностью, сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Тренирует команду педагог-наставник Ольга Лобанова. Также в подготовке принимает участие серебряный призер чемпионата 2020 года Светлана Матвеенко.

Конкурсанты выполняют тренировочные задания, совершенствуют навыки в области 3D-моделирования, программирования, создания дизайн-документа для приложения, прорабатывают различные варианты интерфейса.

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится в Уфе в августе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям. Состязания для юниоров WorldSkills Russia Juniors запланированы по 51 компетенции.

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с основными и предусматривают отбор на национальный чемпионат, который проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».