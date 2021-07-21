В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»

Анастасия Иванова

В Международном детском центре «Артек» завершилась программа «Генеральная Ассамблея мира». Мероприятие состоялось при поддержке университета МГИМО в рамках восьмой смены «Артек» – волшебный мир кино». Смена проходит с 4 по 25 июля и объединяет более 2000 ребят со всей страны, информирует Минпросвещения России.

«Артек» является площадкой для международного диалога и детской дипломатии. Только за последние семь лет центр принял более 7 тысяч иностранных детей из 93 стран.

«Понимая значимость международного сотрудничества, в 2021 году мы реализовали программу «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» вместе с МГИМО. Детская дипломатия – действенный инструмент воспитания молодежи, неравнодушной к своей стране и ориентирующейся в международной повестке. А «Генеральная Ассамблея мира в «Артеке» – прекрасный формат продвижения образа России как созидающего и консолидирующего участника мирового сообщества государств. Программа с большим интересом принята детьми. Надеюсь, что эта работа и наше партнёрство станут ежегодными», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

В Ассамблее приняли участие 48 ребят, которые прошли два отборочных этапа. Под руководством тьютеров из МГИМО они посетили мастер-классы и лекции, в ходе которых изучили международные отношения и систему ООН. После этого артековцы выступили со своими собственными докладами на ассамблее, представляя интересы разных стран. Повесткой мероприятия стало право детей на бесплатное образование. Лучших делегатов отметили специальными призами – книгами «Дипломатическая служба Российской Федерации» с подписью автора – ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.