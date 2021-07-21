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В Испании найден саркофаг времен вестготов

В Испании найден саркофаг времен вестготов

Украшенный резным рельефом саркофаг вестготской эпохи был обнаружен на античной вилле, превращенной в некрополь, в городке Мула в Мурсии, на юго-востоке Испании. Саркофаг имеет длину два метра, он украшен резными концентрическими завитками и стилизованными листьями плюща. На головном конце саркофага вырезана упрощенная христограмма (символ Иисуса Христа в виде греческих букв хи и ро, вписанных в круг). По стилю убранства саркофаг датируется VI веком.

Археологи из Университета Мурсии обнаружили саркофаг на римской вилле Лос-Вильярикос, построенной на левом берегу реки Мула во второй половине I века. Вилла была крупным сельскохозяйственным и жилым комплексом, на данный момент она остается самым большим и лучше всего сохранившимся римским имением, найденным в Мурсии. Вилла была значительно модернизирована и расширена в III веке и служила центром сельскохозяйственного производства до конца V века, когда она была заброшена. Позже к большому триклинию (пиршественному залу) виллы была пристроена полукруглая апсида, чтобы превратить его христианский храм. Затем атриум виллы превратился в некрополь рядом со стенами церкви. Мозаичные полы, установленные на третьем этапе переоборудования виллы (IV век — первая половина V века), были разобраны, чтобы освободить место для захоронений, которые со временем распространились на другие помещения. В некрополе было найдено более 50 захоронений V–VII веков, и большинство могил представляют собой скромные погребения, иногда выложенные камнями по бокам и увенчанные единой плитой из песчаника. В качестве декоративных элементов иногда добавлялись переработанные плитки и фрагменты глиняной посуды. Нынешний саркофаг — самый роскошный из когда-либо найденных в некрополе.

Сняв крышку саркофага, ученые обнаружили внутри останки, изучение которых продолжается. В дальнейшем саркофаг планируется выставить в музее города Мула.

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По материалам: polit.ru

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