В Крыму допустили закрытие турсезона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Анастасия Иванова

12:08 Автор: Александра Гуляева

Источник: РИА Новости

Пока планов закрывать туристический сезон из-за негативной обстановки по коронавирусу в Крыму нет, но если ситуация перевалит за катастрофическую отметку, властям придётся это сделать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов, сообщает в среду РИА «Новости».

За 20 июля в Крыму зарегистрировано 404 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 310 выявлены при обращении за медпомощью, 92 — среди контактных по ранее выявленным случаям, ещё два случая — завозные из-за рубежа. Об этом глава республики сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сейчас делать этого (закрывать туристический сезон) мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придётся. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — заявил Аксёнов на заседании регионального оперштаба.

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Также на своей странице «ВКонтакте» он призвал всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не посещать общественные места без острой необходимости. При появлении первых симптомов острых респираторных инфекций следует сразу обращаться в медицинские учреждения, отметил глава региона.

Ранее в Крыму ужесточили ограничения по коронавирусу для детских лагерей. С 1 августа лагеря, в которых привиты менее 95 процентов персонала, переведут в закрытый режим.

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