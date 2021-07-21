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В Крыму назвали самые инфицированные COVID-19 регионы

В Крыму назвали самые инфицированные COVID-19 регионы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:56  Автор: Александр Мащенко



Лидерами по росту заболеваемости коронавирусом в Крыму стали такие курортные регионы, как Судак и Феодосия, сообщила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По словам специалиста, на протяжении последних нескольких недель самая неблагополучная ситуация складывалась в Ялте, Алуште и Симферополе, однако сейчас их обогнали Судак и Феодосия. Именно в этих городах наблюдается самый высокий темп роста числа заболевших.

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Среднесуточный показатель заболеваемости в Судаке выше среднего по России в 4,5 раза, а в Ялте — в два раза, сообщила Пеньковская. Всего на Судак, Феодосию, Ялту, Алушту и Симферополь приходится 56 процентов всех заболевших в Крыму.

При этом, рассказала она, в Алуште через месяц после введения жёстких ограничительных мер ситуация постепенно стала стабилизироваться. Как отметила специалист, сейчас с учетом наплыва туристов введение ограничений дает эффект не через две недели, как раньше, а через три-четыре.

Также Пеньковская обратила внимание на то, что коронавирус в Крыму заметно «помолодел». Уровень заболеваемости среди лиц 18—29 лет увеличился в 2,5 раза, 30—49 лет — в 3 раза, 50—55 лет — в два раза, а более пожилые люди заболевают с той же частотой, что и раньше. По словам представителя Роспотребнадзора, «омоложение» больных — черта индийского штамма «дельта», который является самым распространённым в Крыму.


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На минувшей неделе более жёсткие антикоронавирусные ограничения вслед за Симферополем, Ялтой и Алуштой ввели в Судаке и Феодосии, а также в Бахчисарайском и Джанкойском районах. Там запретили работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов; общегородские массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия; работу фуд-кортов в торговых центрах.

Также два раза в неделю (по средам и воскресеньям) не смогут работать аттракционы, аквапарки и развлекательные центры. В это время в них будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию.


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По материалам: pnp.ru

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