Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»

В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»

В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»

В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель», сообщает Комитет образования и науки Курской области. 

Заявки претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются по 26 июля включительно. 

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
Разработку современной аграрной политики предложили включить в
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк «Кванториум»
В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,
Украину зальет дождями - синоптики
Украину зальет дождями - синоптики
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали
Певица Нюша ждет второго ребенка
Певица Нюша ждет второго ребенка
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев

Топ на сегодня

Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил

Еще по теме

В Кузбассе отбор по программе «Земский учитель» прошли 29 педагогов
В Якутии определены победители по программе «Земский учитель»
В Тульской области 106 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель»
В Астраханской области продлен прием заявок по программе «Земский учитель»