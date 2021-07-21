В Минэнерго прогнозируют стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля

Анастасия Иванова

16:35 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Биржевые цены на бензин стабилизируются благодаря росту объёмов производства после завершения ремонта на нефтеперерабатывающих заводах в конце июля. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, пишет ТАСС.

Ранее, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 выросли до 57,06 тысячи рублей и 59,78 тысячи рублей за тонну соответственно, обновив исторические максимумы.

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«Рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен», — сказал Сорокин.

Среди причин повышения цен замминистра энергетики назвал рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также постепенное восстановление экономики и увеличение активности её некоторых сфер, в том числе активный внутренний туризм.

По его словам, ведомство продолжает регулярно анализировать топливный рынок, стабильность отгрузок для удовлетворения спроса во всех регионах, который постепенно восстанавливается.

В течение 2021 года цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость сжиженных углеводородных газов неоднократно обновляли исторические максимумы на СПбМТСБ.

В июле Российский топливный союз (РТС) заявил, что оптовые цены на топливо растут быстрее инфляции, а розничные ограничены инфляцией, из-за чего независимые АЗС работают в убыток. По мнению РТС, повышение экспортных пошлин на нефтепродукты может сдержать рост оптовых цен в пределах инфляции. При этом в Минэнерго не исключают повышения экспортных пошлин на нефтепродукты.

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