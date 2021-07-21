Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Минэнерго прогнозируют стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля

В Минэнерго прогнозируют стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля

В Минэнерго прогнозируют стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля

16:35  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Биржевые цены на бензин стабилизируются благодаря росту объёмов производства после завершения ремонта на нефтеперерабатывающих заводах в конце июля. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, пишет ТАСС.

Ранее, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 выросли до 57,06 тысячи рублей и 59,78 тысячи рублей за тонну соответственно, обновив исторические максимумы.

ФАС предложила увеличить объемы продаж бензина на бирже


«Рост объёмов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен», — сказал Сорокин.

Среди причин повышения цен замминистра энергетики назвал рост спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также постепенное восстановление экономики и увеличение активности её некоторых сфер, в том числе активный внутренний туризм.

По его словам, ведомство продолжает регулярно анализировать топливный рынок, стабильность отгрузок для удовлетворения спроса во всех регионах, который постепенно восстанавливается.

В течение 2021 года цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость сжиженных углеводородных газов неоднократно обновляли исторические максимумы на СПбМТСБ.

В июле Российский топливный союз (РТС) заявил, что оптовые цены на топливо растут быстрее инфляции, а розничные ограничены инфляцией, из-за чего независимые АЗС работают в убыток. По мнению РТС, повышение экспортных пошлин на нефтепродукты может сдержать рост оптовых цен в пределах инфляции. При этом в Минэнерго не исключают повышения экспортных пошлин на нефтепродукты.


#цены


74
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,
Украину зальет дождями - синоптики
Украину зальет дождями - синоптики
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск "Яблока" к ЦИК
Элла Памфилова прокомментировала "подленький" иск
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов
В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются центры «Точка роста»
С 1 сентября в 68 сельских школах Саратовской области откроются
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали
Певица Нюша ждет второго ребенка
Певица Нюша ждет второго ребенка
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью: фото
Наоми Кэмпбелл впервые замечена на прогулке с двухмесячной дочерью:
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» готовятся к финалу WorldSkills Russia
Учащиеся детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»
В «Артеке» прошла «Генеральная Ассамблея мира»

Топ на сегодня

Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Как понять, что человек принесет вам несчастье
Причины нарушения потока изобилия
Причины нарушения потока изобилия
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"
Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил

Еще по теме

Цены на бензин в России достигли абсолютного максимума
Российские власти отреагировали на рекордный рост цен на бензин
Цены на бензин не вырастут до конца года, пишут СМИ
Сокращение производства на московском НПЗ привело к росту оптовых цен на бензин