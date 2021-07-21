В Нижнем Новгороде в мусорке обнаружили ПЗРК

Вадим Карасев

Нижегородский дворник обнаружил в мусорке на улице Сергея Акимова металлический зеленый тубус, напоминающий ПЗРК "Игла". Сотрудник коммунальной службы решил вызвать экстренные службы.

Саперы и эксперты-криминалисты, прибывшие на место происшествия, подтвердили, что тубус действительно принадлежал переносному зенитно-ракетному комплексу, но внутри было пусто – не нашлось ни самого оружия, ни даже следов взрывчатых веществ.

Как сообщает "Комсомольская правда", правоохранительные органы все равно решили провести проверку и выяснить, как компонент от ПЗРК оказался на помойке. Дополнительные подробности расследования не раскрываются.