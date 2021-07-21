В Подмосковье за 7 лет построили более 2,2 тысяч спортивных площадок

Влада Некрасова

В Подмосковье за 7 лет построили более 2,2 тысяч спортивных площадок, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«За последние 7 лет в регионе построено более 2,2 тысяч площадок разной направленности, в том числе в небольших поселениях. От наших жителей мы получаем новые запросы и постепенно их решаем. В рамках Указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» число занимающихся физкультурой и спортом должно составить 55%. Безусловно, развитие спортивной инфраструктуры способствует выполнению этой задачи», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.