В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Республике Марий Эл в 2021 году откроется первый школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, он будет создан на базе ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский», сообщает Министерство образования и науки Республики Марий Эл.

Технопарк будет создан в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

На создание и функционирование на территории Республики Марий Эл детского технопарка «Кванториум» направлено 21,4 миллиона рублей, в том числе средств федерального бюджета – 20,9 миллиона рублей, средств республиканского бюджета – 0,4 миллиона рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.