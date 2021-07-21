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В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах

В России отменили обязательные штампы о браке в паспортах

Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о регистрации брака и детях до 14 лет. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика", — говорится в документе.

Обязательными остались отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности жителей государства, достигших 18-летнего возраста. До нововведений по желанию в паспорте ставились только штампы с информацией о группе крови и резус-факторе и об идентификационном номере налогоплательщика.

Ранее Ruposters писал, что в России анонсировали введение цифрового генетического паспорта пациента.

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По материалам: uposters.ru

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