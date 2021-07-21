В РПЦ предложили запретить медработникам предлагать беременным аборты

Вадим Карасев

В РПЦ предложили запретить врачам "по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт". Также выдвинуто предложение по поэтапному выводу этой процедуры из системы ОМС, сообщает РИА "Новости".

"Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию", - говорится в документе, принятом по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению.



По мнению священнослужителей, необходимо обязать женщин, желающих сделать аборт, консультироваться с психологом или социальным работником, а также сделать обязательными УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. В дополнение к уже существующим мерам поддержки можно добавить единовременную выплату гражданкам из федерального бюджета при достижении 12-й недели беременности и обеспечить россиянок ежемесячно пособием с 12-й недели беременности до момента возникновения права на получение пособия по беременности и родам.

Ещё одно предложение от РПЦ - ввести на федеральном уровне "коробку новорожденного" с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком. Вдобавок к этому прозвучала идея об увеличении размера родового сертификата на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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