В Ставрополье к новому учебному году откроют в селах края 54 центра «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Ставрополье к новому учебному году откроют в селах края 54 центра «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«В рамках нацпроекта «Образование» в новом учебном году в селах края откроются 54 центра развития «Точка роста». Новым компьютерным оборудованием будут оснащены 67 образовательных учреждений края», - говорится в сообщении пресс-служюа.

Также в Ставрополе с сентября откроет двери центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.