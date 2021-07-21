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В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру "112"

В Украине запустят систему экстренной помощи населению по номеру "112"
Правительство на заседании 21 июля решило вопрос нормативного обеспечения работы межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрение системы "112". Руководить работой будет МВД.

После внедрения системы полицию, пожарных, скорую будут вызывать по единому номеру "112", как и в большинстве стран Европы.

Перевести все экстренные службы на единый номер в Украине правительство хотело еще к чемпионату по футболу "Евро-2012". Тогда даже приняли закон "О системе экстренной помощи населению по единому номеру 112". Но по факту он никогда не работал, поскольку его технически невозможно реализовать.

Решать проблему должно было госпредприятие "Центр общественной безопасности 112", которое должно было воплощать техническую часть сервиса. Но в 2016-м его ликвидировали.
Накануне "Евро-2012" были запущены пилотные проекты, но единая экстренная служба так и не заработала.
Потом заговорили о внедрении единого номера до 2021 года – такое обязательство страна взяла на себя, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС. Этого также не случилось.

Последний раз в Министерстве внутренних дел вспоминали о единой экстренной службе в 2018 году. Тогда замминистра Татьяна Ковальчук говорила, что проект собираются запускать "совсем скоро".

Особенность номера "112" состоит в том, что его можно набрать с любого телефонного аппарата, даже мобильного без SIM-карты, без введения PIN-кода и при заблокированной клавиатуре.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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